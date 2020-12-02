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Son dakika haberi... Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi kaldırılsın

Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti hükümetine asgari ücret önerisinde bulundu. Karamollaoğlu, asgari ücretten verginin kaldırılması çağrısında bulundu.

GÜNDEM 02.12.2020, 12:51
Son dakika haberi... Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi kaldırılsın
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor. İlerleyen günlerde başlayacak olan 2021 asgari ücret görüşmeleri öncesinde AK Parti hükümeti ve işçi sendikalarına çağrıda bulunan Karamollaoğlu, "Asgari ücret 2 bin 324 lira seviyesinde tutulamaz. Çünkü üzerine gelecek yüzde 10-15’lik zamla bile açlık sınırının altında kalacak. Şu an vatandaş için atılacak ilk adım, asgari ücret üzerinden alınan vergilerin kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi, engelli vatandaşlarına sağladığı refah düzeyidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesile ile engelli vatandaşlarımızın her birine mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diliyorum. Engelli vatandaşlarımıza işe alımda uygulanan rasyonel olmayan kriterler ve yeterliliğine bakılmaksızın engellilerin düşük profilli işlere layık görülmeleri başlıca sorunlardan birisidir. Engelli dostu projeler hayata geçirilmeli, çalışma hayatında yer almaları için teşvik edilmeli, kamudaki kota arttırılmalı ve İŞ-KUR çatısı altında özel meslek eğitim kurumları oluşturulmalıdır. Engelli Dostu İş Sağlığı ve Güvenliği tesis edilmelidir engelli çocuğa sahip ailelere, engel düzeyine göre aile yardımı sağlanmalıdır.Kovid-19 salgını ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, önümüzdeki ciddi tablo her geçen gün endişemizi arttırıyor. Hasta ve ölüm sayılarını gizlemeye de çalışsanız bunun ne memlekete, ne hükümete, ne de kimseye faydası yok. Covid-19 aşısının, tüm vatandaşlarımıza mutlaka bedava yapılması gerekir. Devlet, Covid-19 aşısı nedeniyle vatandaşın sırtından para kazanmamalı bu, garibana yapılacak büyük darbedir. Ben, iktidarı ülkenin geleceğini, adaleti ve garibanın halini düşünmeye davet ediyorum. Yasaklar ve tedbirler uygulanırken vatandaşın psikolojik durumu ve ekonomik sıkıntıları dikkate alınmalıdır. Yasaklardan dolayı para kazanamayan bir insan, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Devletin, bunu düşünüp ve ciddi tedbirler alması gerekir. Alınan kararlar doğru ya da yanlış olabilir ama asıl mesele her zaman dürüst ve şeffaf olunmalıdır.Asgari ücret 2 bin 324 lira seviyesinde tutulamaz. Çünkü üzerine gelecek yüzde 10-15’lik zamla bile açlık sınırının altında kalacak. Şu an vatandaş için atılacak ilk adım, asgari ücret üzerinden alınan vergilerin kaldırılmasıdır. Yoksulluk sınırı 8 bin 85 lira. Çalışan insanlar ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelidir. Zor görünüyor olabilir ama asgari ücret konusunda hedefin yoksulluk sınırı olması lazım. İktidar, vergi muafiyetini asgari ücretlilere mutlaka uygulamalı ve ayrıca primleri de devlet karşılamalıdır. Asgari ücret için, her yıl enflasyon farkına ek olarak yüzde 7 zam yapılmalıdır.Pandemi başında, IBAN gönderip, para istediniz milletten ve bu necip millet çıkardı o parayı verdi şimdi zaman, devletin, milletin ve esnafın yanında olma zamanıdır. Yolsuzluk ve israf ortadan kalkmadan, zihniyet değişmeden Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi mümkün değil.  Birilerini örnek almak lazım istenirse Hz. Ömer'in gösterişsiz yönetimi örnek alınır, istenirse Firavun ve Karun örnek alınır. Bilsinler ki çarşı-pazar el yakıyor, esnaf perişan, işsizlik her geçen gün artıyor. Buna rağmen siz, ekonomi büyüyor derseniz gülünç duruma düşersiniz.İşsizlik yok diyebiliyorlar doğrudur, kendi yakınlarında işsiz kimse yoktur. Ama gerçek tabloyu görmek için, dönüp bir de dışarı baksınlar. Türkiye'nin reforma ihtiyacı var; ancak kanunlardan ve kurallardan önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. İktidarın, şunu kendine sorması lazım ben, halkın desteğini neden kaybettim? Bunun üzerine düşünmeden problemleri çözemezsiniz. İktidar, bu ara her yaptığı icraata bu, devlet politikası diyor. Kişiye göre değişen devlet politikası olmaz.Detaylar geliyor... 
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