Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açıldı! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.Kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu ikisi polis 5 kişiyi yaraladı.

Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.

