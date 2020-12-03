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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açıldı! Yaralılar var
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekiplerine üzerine silahla ateş edildi, ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 03.12.2020, 12:19
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Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.Kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu ikisi polis 5 kişiyi yaraladı.
Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.
Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.
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