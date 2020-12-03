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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açıldı! 1 polis şehit
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekiplerine üzerine silahla ateş edildi, ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 03.12.2020, 13:41
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Son dakika... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir otelden yapılan ihbar sonucunda bölgeye giden polis ekibine silahla ateş edildi. Saldırı sonucu yaralanan polis memurlarından Barış Göl kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.Dulkadiroğlu ilçesinde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Saldırgan kaçarken görüntülendiAntalya'da aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun bir şahsın İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu, bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşan ekipler, şahsın eşkaline uygun kişinin bir otelde kaldığı bilgisi ile 3. katta bulunan otel odasına cinayet ekipleri çıktığında, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açan şahıs, 2 polis memurunu silahla yaraladı.
Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.
Saldırgan kaçarken görüntülendiAntalya'da aranan Muhammet Karataş'ın (22) eşkaline uygun bir şahsın İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu, bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşan ekipler, şahsın eşkaline uygun kişinin bir otelde kaldığı bilgisi ile 3. katta bulunan otel odasına cinayet ekipleri çıktığında, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açan şahıs, 2 polis memurunu silahla yaraladı.
Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay yerinden kaçan şahsı yakalama çalışması devam ediyor.
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