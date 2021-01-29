Son dakika haberi... Kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Nijerya'da Gine açıklarında haydutların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcinin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif’le ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, konuşmasında geçen hafta Gine açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve kaçırılan 15 Türk denizcinin durumuyla ilgili şunları söyledi:

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide üç mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. Dördüncü kaptan ve iki vatandaşımız da bugün THY’yle Türkiye’ye dönecekler.

