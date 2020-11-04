Son dakika haberi: İstanbul'a yeni mesai saatleri geldi
Son dakika haberi... İstanbul'a yeni mesai saatleri geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.
GÜNDEM 04.11.2020, 14:33
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Son dakika haberi! İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantı sonrası basın karşısına çeken Vali Yerlikaya, yeni kararları açıkladı.
İstanbul'da 9 Kasım'dan itibaren yeni mesai saatlerinin uygulanacağını açıklayan Yerlikaya, "Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı." dedi.
"Bireysel önlemlere uymada sorunlarımız var" açıklamasında bulunan Vali Yerlikaya "Kısıtlanmış günlere geri dönemk istemiyoruz. Bu süreçte maske su kadar gerekli. İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor." açıklamasında bulundu.
Kamu kurumlarında çalışan 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olacağını ifade eden Yerlikaya, "Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak." dedi.
İstanbul'da 9 Kasım'dan itibaren yeni mesai saatlerinin uygulanacağını açıklayan Yerlikaya, "Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı." dedi.
"Bireysel önlemlere uymada sorunlarımız var" açıklamasında bulunan Vali Yerlikaya "Kısıtlanmış günlere geri dönemk istemiyoruz. Bu süreçte maske su kadar gerekli. İstanbul'da tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesaiye geçmişti. Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor." açıklamasında bulundu.
Kamu kurumlarında çalışan 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olacağını ifade eden Yerlikaya, "Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak." dedi.
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