Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020

