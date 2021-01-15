Son dakika haberi! İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak

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İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak.

Covid-19 salgınında virüsün yeni mutasyonu görüldüğü açıklanan İngiltere'de önlemler sıkılaştırılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koroanvirüsü henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.

