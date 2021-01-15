Son dakika haberi! İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak
Son dakika haberi! İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak. Açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi.
GÜNDEM 15.01.2021, 20:57
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Son dakika haberi!
İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak.
Covid-19 salgınında virüsün yeni mutasyonu görüldüğü açıklanan İngiltere'de önlemler sıkılaştırılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koroanvirüsü henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.
İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak.
Covid-19 salgınında virüsün yeni mutasyonu görüldüğü açıklanan İngiltere'de önlemler sıkılaştırılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koroanvirüsü henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.
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