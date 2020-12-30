Son dakika haberi: Hulusi Akar'dan ortak merkez açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan mutabakat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a gittiğini açıklayarak, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar." dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video konferans yöntemi ile yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı.



Bir sene boyunca son derece başarılı faaliyetleri yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini bildirdi. Savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında kalan topraklarını "Tek Vatan Harekatı" ile kurtardığını söyledi.Bakan Akar, 44 günde başarıyla tamamlanan harekatın ardından 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını anımsattı. Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" diye konuştu.Bunun yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının oradaki faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "İnsani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı, şerefli mücadelelerinde onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

