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Son dakika haberi: Hulusi Akar ile beraberindeki heyet Libya’ya gitti
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti.
GÜNDEM 26.12.2020, 13:03
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti. Üst düzey görüşmeler yapması beklenen Akar ve komutanların, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
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