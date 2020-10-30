Son dakika haberi: Halil Sezai tahliye edildi! Komşusunu darp etmişti

Son dakika haberi! İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan ünlü şarkıcı Halil Sezai, savunmasını yaparak tahliyesini istemişti.

Tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

