Son dakika haberi... Fuat Avni müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı'nın son dakika haberine göre, "Fuat Avni" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırıldı.

