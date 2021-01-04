Son dakika haberi... Fikri Sağlar'a resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Eski Bakanı ve CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Durmuş Fikri Sağlar geçen hafta katıldığı canlı yayın programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ demişti.

Resen soruşturma nedir?

Sık sık haberlerde duyduğumuz resen soruşturma bir hukuki terimdir. Resen soruşturma araştırma konusu oluyor. Peki, resen soruşturma nedir? Çoğunlukla hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir sözcüktür. Hakimler kamu davlalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.

