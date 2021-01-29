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Son dakika haberi... FETÖ’nün Jandarma yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.
GÜNDEM 29.01.2021, 09:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 66 şüphelinin FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıklarını tespit etti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara merkezli 25 ilde süren soruşturma sonrası bir yarbay, bir binbaşı, dört yüzbaşı, 17 üsteğmen, iki teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile iki ‘mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara merkezli 25 ilde süren soruşturma sonrası bir yarbay, bir binbaşı, dört yüzbaşı, 17 üsteğmen, iki teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile iki ‘mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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