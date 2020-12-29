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Son dakika haberi... Evlenme başvurularına yönelik düzenleme
Son dakika haberi... Evlenme başvurularına yönelik düzenleme yapıldı. Bakanlığın genelgesine göre, çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı
GÜNDEM 29.12.2020, 10:09
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni düzenlemeler içeren "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.
Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
Yeni düzenleme ile yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.
Detaylar hazırlanıyor...
Düzenleme ile evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.
Yeni düzenleme ile yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.
Detaylar hazırlanıyor...
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