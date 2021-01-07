Son dakika haberi: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Son dakika haberi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının Alanyaspor’u ağırladığı ve sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadelenin ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Eski takımıma karşı 3 puan almak mutluluk verici diye konuşan Bulut, "O takım Avrupa Ligi ön elemesi oynadı ve geçen sene harika bir performans ortaya koydu. Bu sezonda üzerine koyarak devam ediyorlar. Onları tebrik ederim. İyi futbol oynadılar. Oyuncular birbirine alışmış." ifadelerini kullanarak galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri olan Mesut Özil transferi ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok geçiyor. Onunla ya da diğer oyuncularla ilgili gelişmelere daha sonra bakacağız."

