Son dakika haberi... Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren Operasyonları’na bir yenisi daha eklendi.

Tunceli kırsalında Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personel, 59 tim görev alıyor.

11 Ocak’ta başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi. 41 işbirlikçi yakalandı. 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

