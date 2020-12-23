Son dakika haberi: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısınında ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, “Gönlünüzden geçen rakam nedir?” sorusuna, “Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz” diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktararak "Görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ağır işlerde çalışana 2792 TL, orta ağırlıkta işlerde çalışana 2507 TL, hafif işlerde çalışana ise 2539 TL asgari ücretin uygun olabileceğini söylemişti.

