Son dakika haberi... Erdoğan ve Aliyev'den Dağlık Karabağ görüşmesi

Son dakika haberi... Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.

Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

