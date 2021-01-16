Son dakika haberi... Erdoğan ve Aliyev'den Dağlık Karabağ görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 16.01.2021, 16:27
Son dakika haberi... Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.
Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.
Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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