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Son dakika haberi... El Bab'tan acı haber: Jandarma Demirel şehit oldu
Son dakika haberi... Suriye'nin El bab ilçesinden şehit haberi geldi. Jandarma Süleyman Demirel, şehit oldu.
GÜNDEM 04.02.2021, 16:09
Son dakika haberi... Askerimiz Suriye El-Bab'ta teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 4, 2021
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