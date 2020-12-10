Son Dakika
Son dakika haberi: Devlet Bahçeli aşı kararını verdi
Son dakika haberi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aşı yaptırma kararı aldığı bildirildi.
GÜNDEM 10.12.2020, 12:31
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı açıklaması doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.MHP Lideri Devlet Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.
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