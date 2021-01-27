Son Dakika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklaması
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin soruya, “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız.” dedi.
GÜNDEM 27.01.2021, 14:24
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin soruya, “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız.” dedi. Detaylar geliyor...
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