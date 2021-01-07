Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün evinde

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu dakikalarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı ve İçişleri Eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat önce Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan makam aracı ile değil de sivil plakalı bir araçla Oğuzhan Asiltürk'ün evine geldiği görüldü.

Ayrıntılar geliyor...



#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor https://t.co/yQxkCy5wKG

— AA Canlı (@AACanli) January 7, 2021





#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asilturk’ü ziyaret ediyor https://t.co/yQxkCy5wKG — AA Canlı (@AACanli) January 7, 2021

