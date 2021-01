Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdağan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Her kademede eğitimi be vilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen her evladımıza bu imkanı sağladık. Eğitim sistemimizdeki tüm bariyerleri kaldırdık. Tüm evlatlarımızın istedikleri her yerde eğitim öğretim alabilmelerini temin ettik. Lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlarımızdan birini yükseköğretimde gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı artırdık.

Okul öncesi eğitim oranını 6 yaş gurununda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz bu oranı yüzde 100'e taşımaktır.

Teknofest yarışmaları gençlerimizi büyük bir heyecanla icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. Son 2 yılda 159 öğrencimiz uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarından 144 madalya ve 8 mansiyon derecesiyle döndü.

