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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
GÜNDEM 27.01.2021, 12:17
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'deki grup toplantısında konuşuyor.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor https://t.co/qOKClxmZnv
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkanlar:
TBMM Genel Kurulumuz dün itibarıyla yeniden çalışmalarına başladı. Sizlerle en son bütçe görüşmelerinin hemen ardından bir araya gelmiştik.
Bilindiği gibi salgın sebebiyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. Canlı bağlantı ile katılacağımız Erzincan ve Erzurum ile iki haftada 27 kongremizi tamamlamış oluyoruz.
Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da, iktidar yapan da milletimizdir. Biz de milletimize vefa borcumuzu hizmet ederek, eser ortaya koyarak, yatırım yaparak ödemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor biliyor. Ancak özellikle eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak idrak etmeyenlere bunları anlatmamız şarttır. Esasen sadece Meclis grup toplantımızı yapamadığımız son bir ayda salgın şartlarına rağmen ülkemize kazandırdıklarımıza rağmen örnek teşkil edecek zenginliktedir. Dün Elazığ'da öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldık. Konutların önemli bölümünü sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamanını hak sahiplerine vermiş olacağız.
Detaylar geliyor...
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor https://t.co/qOKClxmZnv — AA Canlı (@AACanli) January 27, 2021
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor https://t.co/qOKClxmZnv
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkanlar:
TBMM Genel Kurulumuz dün itibarıyla yeniden çalışmalarına başladı. Sizlerle en son bütçe görüşmelerinin hemen ardından bir araya gelmiştik.
Bilindiği gibi salgın sebebiyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. Canlı bağlantı ile katılacağımız Erzincan ve Erzurum ile iki haftada 27 kongremizi tamamlamış oluyoruz.
Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da, iktidar yapan da milletimizdir. Biz de milletimize vefa borcumuzu hizmet ederek, eser ortaya koyarak, yatırım yaparak ödemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor biliyor. Ancak özellikle eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak idrak etmeyenlere bunları anlatmamız şarttır. Esasen sadece Meclis grup toplantımızı yapamadığımız son bir ayda salgın şartlarına rağmen ülkemize kazandırdıklarımıza rağmen örnek teşkil edecek zenginliktedir. Dün Elazığ'da öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldık. Konutların önemli bölümünü sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamanını hak sahiplerine vermiş olacağız.
Detaylar geliyor...
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor https://t.co/qOKClxmZnv — AA Canlı (@AACanli) January 27, 2021
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