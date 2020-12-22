Son dakika haberi: Çıplak arama paylaşımlarına FETÖ'cü soruşturması

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma başlattı.HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği "çıplak arama" iddiasıyla ilgili savcılık resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde üniversite öğrencisi 30 kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemesi kamuoyunda büyük infiale neden olmuştu. Sosyal medyada #CiplakAramayaSessizKalma etiketiyle kampanya başlatıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de çıplak arama iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

