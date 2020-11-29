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Son dakika haberi: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Son dakika haberi... Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM 29.11.2020, 16:38
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Son dakika haberi: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusu ile ilgili sözleri üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlattı.Radyo Televizyon Üstü Kurulu da Ali Mahir Başarır'ın Habertürk canlı yayınında Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili inceleme başlattı. RTÜK, Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün  Habertürk TV ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanmıştı. Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti. 
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