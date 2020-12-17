Son dakika haberi: Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

Son dakika haberi... MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti. Enginyurt, bütçe konuşmalarının yapıldığı TBMM'de yaptığı konuşmada, Demokrat Parti'ye geçtiğini duyurdu.Cemal Enginyurt, konuşmasının öncesinde sosyal medya hesabından, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, "Milletin yürüyüşü başlamıştır. Bugün saat 14:00’den sonra TBMM’de konuşma yapacağım. Bu tarihi konuşmaya tanıklık etmenizi önemle tavsiye ederim." ifadelerini kullanmıştı.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un DP'ye katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış oldu.Detaylar geliyor...

