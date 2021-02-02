Son dakika haberi... Canlı - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programında konuşuyor
GÜNDEM 02.02.2021, 14:58
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Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
Yollar, tek şerit gidiş, tek gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. Sollama yapmak cambazlık yapmayı gerektiren bir işti. En küçük bir hata facia demekti. Hükümete geldikten sonra açıkladığımız acil eylem planımızda tüm yollarımız duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Biz bunlara kulak asmadık. Hızla planlarımızı programlarımızı yapıp kolları sıvadık ve işe başladık. Sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık.
Otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık. Denetimten araç muayenesine kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik.
Tüm bu alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, yeni kurallar getirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik. Bunlara ne gerek var böyle devam etsin diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. Bu meseleye dört elle sarıldık. Sıfır yaralanma, sıfır can kaybı, sıfır maddi hasar hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz.
Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
Yollar, tek şerit gidiş, tek gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. Sollama yapmak cambazlık yapmayı gerektiren bir işti. En küçük bir hata facia demekti. Hükümete geldikten sonra açıkladığımız acil eylem planımızda tüm yollarımız duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı. Biz bunlara kulak asmadık. Hızla planlarımızı programlarımızı yapıp kolları sıvadık ve işe başladık. Sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık.
Otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık. Denetimten araç muayenesine kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik.
Tüm bu alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, yeni kurallar getirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik. Bunlara ne gerek var böyle devam etsin diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. Bu meseleye dört elle sarıldık. Sıfır yaralanma, sıfır can kaybı, sıfır maddi hasar hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz.
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