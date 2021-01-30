Son dakika haberi... Bomba düzenekleriyle suçüstü yakalandılar

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla geçiş yaparak sansasyonel terör saldırıları için metropollere patlayıcı maddeler ve bomba düzeneklerinin aktarılacağını tespit etti.

Mardin Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün aktardığı bilgiler üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik seri operasyonlar düzenledi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonun ilk aşamasında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde iki şüpheli gözaltına alındı.

Üst araması yapılan şüphelilerin spor çantalarında oluşturulan özel bölmelere gizlenmiş halde zaman ayarlı bomba düzeneği ele geçirildi.

Bir şüphelinin ayakkabısının tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirilmiş plastik madde, şüphelilerin giydikleri montlarda oluşturulan özel bölmelere gizlenmiş plastik patlayıcı madde ve yine zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu.

Şampuan ve jöle kutuları içerisinden de plastk patlayıcı madde çıktı.



Soruşturma derinleştirildi ve operasyonun ikinci aşamasında sınır hattından yurda girdikleri belirlenen şüphelilerin Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde konakladıkları adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

Adreste bulunan spor çantası ve iki krem kutusu içerisine gizlenmiş halde plastik madde ele geçirildi. Adreste söz konusu patlayıcı maddeleri batı illerine sevk edeceği belirlenen Suriye uyruklu bir şüpheli daha yakalandı.



Son olarak gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da irtibatlı oldukları şüphelilerin kimlikleri de belirlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; operasyonlarda 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı madde, 2'si zaman ayarlı, 1'i uzaktan kumandalı 3 bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

