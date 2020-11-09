Son dakika haberi: Binali Yıldırım'a yeni görev!
Son dakika haber... Binali Yıldırım'a yeni görev veriliyor. Reuters'a konuşan üst düzey AKP'li isim Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını açıkladı.
GÜNDEM 09.11.2020, 14:06
Eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'a yeni görev veriliyor. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Reuters'a konuşan AKP'den üst düzey bir isim, Yıldırım'ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na getirilebileceğini açıkladı.
Albayrak'ın Instagram üzerinden yaptığı istifasının ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirten AKP'li üst düzey isim, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. " açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı kurulabileceğini ifade eden AKP'li isim "Albayrak'ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" diyerek şunları kaydetti:
"Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde"
Albayrak'ın Instagram üzerinden yaptığı istifasının ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirten AKP'li üst düzey isim, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. " açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı kurulabileceğini ifade eden AKP'li isim "Albayrak'ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" diyerek şunları kaydetti:
"Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde"
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