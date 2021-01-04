Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü açıklandı.

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

