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Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 10:58
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020
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