Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.



Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020



Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020

