Son dakika haberi: Azerbaycan Şuşa'yı işgalden kurtardı!

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Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini işgalden kurtardı.

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir."

