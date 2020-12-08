Son dakika haberi: Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evi kurşunlandı. Bilgi, Gelecek Partisi tarafından duyuruldu.Silahlı saldırıda Ayhan Sefer Üstün'e ait evin camlarının kırıldığı bildirildi. Üstün'ün ailesi ile birlikte Ankara'da olduğu ifade edildi. Kurşun sıkan şahsın, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Serkan Özcan tarafından yazılı açıklama yapılacağı kaydedildi.Ayhan Sefer Üstün kimdir?

