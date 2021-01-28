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Son dakika haberi: Askerlikle ilgili 44 madde komisyonda kabul edildi
Son dakika haberi... Askerlikle ilgili 44 maddelik kanun teklifi komisyondan geçti.
GÜNDEM 28.01.2021, 13:30
Askeri mevzuatta bir dizi değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştiriliyor.
Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.
Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.
Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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