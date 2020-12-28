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Son dakika haberi: Askerin naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2 oldu
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.
GÜNDEM 28.12.2020, 10:24
Gelen son dakika haberi... Dün Hakkari Şemdinli ilçesinde düşen çığın altında kalan diğer askerin de de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.Şemdinli'de üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.
İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.
İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.
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