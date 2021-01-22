Son dakika haberi... Ankara'da DEAŞ'e operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterirken ölen kişilerin yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yaptığı, ayrıca yabancı uyruklu bir kişinin örgüt tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda örgütle bağlantısı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.

