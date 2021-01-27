Son dakika haberi! AKP'nin yeni reform paketi açıklandı

Son dakika haberi! Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu hukuk ve ekonomi alanındaki reformları içeren paket, AKP tarafından açıklandı. Buna göre, makul sürede yargılama hakkı vaadinde bulunulurken, adil ve şeffaf yargılama vurgusu dikkat çekti.

Paketin içeriğine dair açıklama AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, gayrimüslimlere ise dini bayram hakkı tanınacağını kaydetti. Reform paketinin yargı reformu, medya ve fikir özgürlüğüne, kadın ve hayvan haklarına dair düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

"Bu yeni gelen paket, Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir" diyen Özkan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:



Kişi hak ve özgürlüklerinin genişletileceği vaadinde bulunan Özkan, "Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız bu reform paketi ile" ifadelerini kullandı.

"Bu paket yarın hayata geçtiği zaman; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda yer alan temel haklar bağlamında vatandaşlarımızda büyük memnuniyet uyandıracak. Başta insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını hedef alıyor. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı AK Parti’nin dünden bugüne yapmış olduğu bütün reformlarında yer alıyor. Yine hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, makul yargılanma usulü getiriliyor. Vatandaşlarımız bir dava açtığı zaman; bu davanın ne zaman ortalama bir süre içerisinde tamamlanacağını bilecek, buna 'makul süre içerisinde yargılanma hakkı' diyoruz. Bu yargılanmanın da bir şeffaflık içeresinde nasıl cereyan edeceğini bu paketle görecek."

