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Son dakika haberi: ABD Kongre binası kapatıldı!
Son dakika haberi... ABD Kongre binası kapatıldı. Biden'ın tören provasına katılanlar tahliye edildi.
GÜNDEM 18.01.2021, 18:41
Son dakika haberi! ABD Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
ABD'de çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
Biden'ın tören provasına katılanlar tahliye edildi.
ABD'de çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washignton D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
Biden'ın tören provasına katılanlar tahliye edildi.
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