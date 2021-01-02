Son dakika haberi: 267 terör şüphelisi gözaltına alındı
33 ilde düzenlenen yılbaşı operasyonunda 267 terör şüphelisi gözaltına alındı.
GÜNDEM 02.01.2021, 10:00
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçılara (YTS) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişi gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçılara (YTS) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişi gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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