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Son dakika haberi... 2021'in ilk AK Parti MYK toplantısı başladı
Son dakika haberi... 2021 yılının ilk AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi
GÜNDEM 04.01.2021, 16:17
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.15'te başladı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.15'te başladı.
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