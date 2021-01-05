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Son dakika haberi: 139 bin 693 kişi izolasyon kurallarına uymadı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı açıkladı.
GÜNDEM 05.01.2021, 11:57
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Sözcüsü Çataklı konuşmasının ilgili yerinde şunları kaydetti:
"Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."
İçişleri Sözcüsü Çataklı konuşmasının ilgili yerinde şunları kaydetti:
"Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi."
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