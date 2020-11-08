Son dakika haberi: 13 iş yeri faaliyetten men edildi

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Koronavirüs denetimleri kapsamında 13 iş yeri faaliyetten men edildi. Öte yandan 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden çıkartıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada artan koronavirüs vakalarına karşılık yapılan denetimlerde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildiği duyuruldu.

