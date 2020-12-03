Son dakika haberi: 1 Ocak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son dakika haberi... 1 Ocak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun cevabı şimdiden araştırılırken Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan açıklama geldi.
GÜNDEM 03.12.2020, 11:10
Son dakika haberi! Türkiye’de 30 Kasım 2020’den itibaren koronavirüs tedbirlerinde ikinci aşamaya geçti. Pandeminin ilk başında sadece hafta sonları kısıtılama olurken bu sefer yasaklar daha kapsamlı oldu. Sokağa çıkma yasaklar, kapanan mekanlar ve çeşitli kararlar 1 Aralık’tan itibaren devreye girdi. Hafta içi özel araçla şehirlerarası seyahat serbest hafta sonu ise yasaklanırken vatandaşlar şimdiden 1 Ocak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Kasım'da açıkladığı yeni tedbirler kapsamında mevlid, toplu etkinlik, yılbaşı kutlaması gibi durumlar da yasaklandı. 1 Ocak 2021 tarihinde hiç bir kutlama yapılamayacağı kesinleşti. Bu konuda beklentiler 31 Aralık-1 Ocak- 2 Ocak- 3 Ocak tarihlerini kapsayacak bir yasağın gelmesi yönünde.
31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak ise resmi tatil. 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde ise sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a göre böyle bir yasak söz konusu olabilir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu gündemine 1 Ocak’ta yasağın da gelebileceğini savundu.
1 Ocak için sokağa çıkma yasak kararının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Kasım'da açıkladığı yeni tedbirler kapsamında mevlid, toplu etkinlik, yılbaşı kutlaması gibi durumlar da yasaklandı. 1 Ocak 2021 tarihinde hiç bir kutlama yapılamayacağı kesinleşti. Bu konuda beklentiler 31 Aralık-1 Ocak- 2 Ocak- 3 Ocak tarihlerini kapsayacak bir yasağın gelmesi yönünde.
31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak ise resmi tatil. 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde ise sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a göre böyle bir yasak söz konusu olabilir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu gündemine 1 Ocak’ta yasağın da gelebileceğini savundu.
1 Ocak için sokağa çıkma yasak kararının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.
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