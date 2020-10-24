Son dakika! Günlük vaka tablosu açıklandı: Can kaybı artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı
GÜNDEM 24.10.2020, 19:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) ilişkin "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.
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|P
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|13
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|5
|12
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|6
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|9
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|9
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|4
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|5
|2
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|4
|1
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|6
|11
|3. Villarreal
|6
|11
|4. Osasuna
|6
|10
|5. Getafe
|5
|10
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|4
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|3
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