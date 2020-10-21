Son dakika! Günlük rakamlar açıklandı: Vaka sayısında hızlı artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs’ün ( Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bin 504 ağır hasta tespit edildi.

