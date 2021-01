Son dakika gelişmesi! Mostafa Mohamed G.Saray'a transfer olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrolarına katmak istediklerini söylediği Mostafa Mohamed'in kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Saint Etienne Başkanı Roland Romeyer'in kendilerini komisyonculukla suçlamasından sonra oyuncuyu Fransız ekibine satmaktan vazgeçtiğini duyuran Zamalek kulübünden 23 yaşındaki santrforla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Futbol direktörü Ashraf Kassem, On Time Sport kanalına verdiği demeçte Sarı Kırmızılılar'ın golcü oyuncuya teklifte bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanlarken "Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için herhangi bir resmi girişim olmadı. Bu, her halükarda yönetim kurulunun karar vereceği bir konudur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zamalek'in yönetim kurulu üyesi Ibrahim Abdullah da On Time Sport 2 kanalına telefonla bağlanarak "Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i yeniden istediğine yönelik haberler bizi de şaşırtıyor. Böyle bir şey olmadı. Oyuncunun menajeri, daha önce Galatasaray'a teklifi reddettiklerini iletmişti. Bu konu yeniden açılmadı." şeklinde konuştu.