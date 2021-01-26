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Son Dakika: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı
Gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için süre uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başvuru için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını duyurdu.
GÜNDEM 26.01.2021, 11:28
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından, gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldığını açıkladı.
Bakan Pekcan'ın paylaşımında şunları söyledi
"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."
(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
Bakan Pekcan'ın paylaşımında şunları söyledi
"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."
(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
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