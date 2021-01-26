Son Dakika: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından, gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan'ın paylaşımında şunları söyledi

"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."

(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021



(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021

