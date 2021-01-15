Son dakika: Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Özdağ'ın durumu iyi olduğu ancak kafasına dikiş atıldığı belirtiliyor. Saldırıyı, Özdağ evinden çıkarken pusuya yatan 5 kişilik bir grubun yaptığı söyleniyor.Özdağ ile MHP arasında kısa süre önce sosyal medya üzerinden sertleşme yaşanmıştı.

Olayı Twitter'dan duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.Detaylar geliyor...

