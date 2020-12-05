Son Dakika! Gece yarısı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 05.12.2020, 03:49
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün hücre evleri olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün hücre evleri olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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